Три челябинских троллейбуса вернулись на свои маршруты

В Челябинске восстановили движение электротранспорта по прежним маршрутам. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 14 ноября, возобновлено движение троллейбусов через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов.