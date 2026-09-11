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Энциклопедия географа

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Гуанчжоу: личный путеводитель по городу, где древность встречается с небом

Гуанчжоу: личный путеводитель по городу, где древность встречается с небом

Есть города, которые сразу оглушают масштабом, скоростью и плотностью событий. Гуанчжоу из их числа. Третий по численности населения мегаполис Китая, где постоянно живут 18,67 млн человек, он не пытается быть удобной открыткой для туриста — он работает, торгует, строит и одновременно хранит пласты истории возрастом более двух тысяч лет.

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