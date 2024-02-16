После вчерашнего сняли с должности главу флота Виктора Соколова

Андрей Павлов

Да какая, в пень, диверсия? Кумовство, свойственное всей построенной за четверть века вертикали власти. Как написал гениальный Грибоедов еще 200 лет назад: "Как станешь представлять к крестишку, ли к местечку... Ну как не порадеть родному человечку?" А Вы - диверсия... Обычное российское рас3,14здяйство, поощряемое на самом верху.