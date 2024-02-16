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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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После вчерашнего сняли с должности главу флота Виктора Соколова

После вчерашнего сняли с должности главу флота Виктора Соколова

      Командующего ЧФ наконец-то сняли. За что ему предлагают застрелиться Наконец-то, после такого количества чудовищных потерь, адмирала Виктора Соколова сняли с поста командующего Черноморским флотом, который он занимал с 14 сентября 2022 года.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Да какая, в пень, диверсия? Кумовство, свойственное всей построенной за четверть века вертикали власти. Как написал гениальный Грибоедов еще 200 лет назад: &quot;Как станешь представлять к крестишку, ли к местечку... Ну как не порадеть родному человечку?&quot; А Вы - диверсия... Обычное российское рас3,14здяйство, поощряемое на самом верху.
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4 час.
ИИ
Иван Иванов
Когда же вы ссыкливые в лампасах дадите команду сбивать надоевшие борзые амерские беспилотники целеуказатели?????????
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3 час.
ay
aleksandr yermakov
А на кораблях отменили несение вахты?охранять корабли не надо экипажу?тем более во время войны,с четырёх сторон по матросу на дежурство ,с биноклем ночного видения.,раз радарами пользоваться не умеют.хотя-бы так.
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1 час.

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