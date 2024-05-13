Опубликован рейтинг глав администраций в соцсетях

Быстрее всего на вопросы жителей в соцсетях отвечают власти Симферополя Специалисты Центра управления регионом Республики Крым проанализировали работу органов местного самоуправления в интернете за апрель 2024 года.
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