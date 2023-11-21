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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» Месси опроверг участие в турнире с «Аль-Насром» Роналду: «Не соответствует действительности»

«Интер» Месси опроверг участие в турнире с «Аль-Насром» Роналду: «Не соответствует действительности»

Сообщалось, что команда, за которую играет Лионель Месси, в феврале встретится с «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем».

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