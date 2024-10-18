Американцы, похоже, не полетят к Луне в 2025 году

Сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) / © NASA В новом отчете Счетной палаты США говорится, что подразделение NASA, отвечающее за создание наземной инфраструктуры для сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), из-за технических проблем, возникших во время работы над мобильной пусковой установкой и задержкой испытаний на стартовой площадке, рискует не успеть завершить все работы к пуску экспедиции «Артемида II».