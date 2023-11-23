В Ростове осудили подрывника здания МРЭО в Запорожской области

Он установил бомбу и в другом месте, но её вовремя обнаружили.Южный окружной военный суд в Ростове вынес обвинительный приговор Дмитрию Голубеву, который подорвал здание МРЭО в Запорожской области в 2022 году.
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