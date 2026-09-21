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Мужем Марии Куликовой стал бывший муж её коллеги — той, что раскрыла тайну

Мужем Марии Куликовой стал бывший муж её коллеги — той, что раскрыла тайну

Больше десяти лет Мария Куликова не говорила о втором муже. Заговорила — только в 2023 году, и имени всё равно не назвала.

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