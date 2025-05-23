Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Все живы»: Соловьев опроверг гибель наших солдат на границе Днепропетровской области

«Все живы»: Соловьев опроверг гибель наших солдат на границе Днепропетровской области

БлокнотРУ Нашумевшая демонстрация флага РФ на границе Днепропетровской области стала предметом дискуссий: стоило ли оно того и погибли ли ради этого наши бойцы? 21 мая телеграм-каналы российских военных блогеров ликовали: бойцы ВС РФ достигли границы Днепропетровской области.

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