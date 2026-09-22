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Царьград

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Песков: сотрудничество США и России в Арктике приостановлено

Песков: сотрудничество США и России в Арктике приостановлено

Дмитрий Песков заявил, что вопрос взаимодействия в Арктике между Россией и США не в повестке. США, Дания и Гренландия подпишут 22 сентября договор о безопасности.

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