Песков: сотрудничество США и России в Арктике приостановлено

Дмитрий Песков заявил, что вопрос взаимодействия в Арктике между Россией и США не в повестке. США, Дания и Гренландия подпишут 22 сентября договор о безопасности.
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