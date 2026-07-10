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Царьград

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Джеремайя Мартин подписал контракт с "Пармой" на условиях "1+1"

Джеремайя Мартин подписал контракт с "Пармой" на условиях "1+1"

Американский баскетболист Джеремайя Мартин подписал контракт с "Пармой" по схеме "1+1". В прошлом сезоне он выступал за "Локомотив-Кубань", а также играл за "Уралмаш", "Енисей" и команды НБА "Бруклин Нетс" и "Кливленд Кавальерс".

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