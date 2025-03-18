В Раде сделали неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина может попытаться сорвать налаживающийся диалог между Россией и США из за того, что Киев исключили из списка участников переговоров, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.