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Русская Семёрка

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Как воевали сибиряки: почему их боялись больше всего

Зимой 1941 года в немецких окопах под Москвой родилась легенда, пережившая войну: «сибиряки идут». Слухи о свежих дивизиях с Востока — рослых, невосприимчивых к морозу, стреляющих без промаха — деморализовали вермахт едва ли не сильнее самих контрударов.

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