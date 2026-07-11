Как воевали сибиряки: почему их боялись больше всего

Зимой 1941 года в немецких окопах под Москвой родилась легенда, пережившая войну: «сибиряки идут». Слухи о свежих дивизиях с Востока — рослых, невосприимчивых к морозу, стреляющих без промаха — деморализовали вермахт едва ли не сильнее самих контрударов.