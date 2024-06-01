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“ЗА КАЖДЫМ ВЕЛИКИМ МУЖЧИНОЙ СТОИТ ЖЕНЩИНА”

“ЗА КАЖДЫМ ВЕЛИКИМ МУЖЧИНОЙ СТОИТ ЖЕНЩИНА”

Эта байка мерзка не столько тем, что представляет из себя явную ложь и призвана выпятить значение женщины в жизни и созидательной деятельности  мужчины, сколько посягательством на мужскую самодостаточность вообще.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Да братец, сильно тебя обидели женщины. Суть в том, что в расхожем выражении, речь идет о &quot;мудрой женщине&quot;, а не обо всех подряд.
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7 час.
Олег
исключение только подтверждает правило!
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6 час.
schober969 Шобер
А ничего, что у многих из перечисленных им извесных людей были-таки жёны или просто женщины, с которыми они жили? К примеру, Сталин. Или тот же Вольтер без них не обходился. Тот, кому они не нужны-латентные либо состоявшиеся гомо. А может , как вариант, импотенты. Сочувствую автору сего опуса, наврал, оплевал женщин , а показал только свою проблему...
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5 час.

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