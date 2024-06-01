“ЗА КАЖДЫМ ВЕЛИКИМ МУЖЧИНОЙ СТОИТ ЖЕНЩИНА”

Да братец, сильно тебя обидели женщины. Суть в том, что в расхожем выражении, речь идет о "мудрой женщине", а не обо всех подряд.

schober969 Шобер

А ничего, что у многих из перечисленных им извесных людей были-таки жёны или просто женщины, с которыми они жили? К примеру, Сталин. Или тот же Вольтер без них не обходился. Тот, кому они не нужны-латентные либо состоявшиеся гомо. А может , как вариант, импотенты. Сочувствую автору сего опуса, наврал, оплевал женщин , а показал только свою проблему...