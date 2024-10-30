«МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в 1/4 финала Кубка лиги, «Ливерпуль» – с «Саутгемптоном», «Арсенал» – с «Кристал Пэлас»

Впервые за 14 лет на этой стадии турнира сыграют только команды из АПЛ. «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» «Арсенал» – «Кристал Пэлас» «Ньюкасл» – «Брентфорд» «Саутгемптон» – «Ливерпуль» Матчи пройдут в декабре, на неделе, которая начнется 16-го.