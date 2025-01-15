Начал работать официальный сайт проекта «Юрьевец-800», посвященный знаменательному юбилею старейшего малого города Ивановской области

<p> На <a href="https://yurevets800.tilda.ws/yurevets-pravoslavniy">сайте проекта «Юрьевец-800»</a> можно узнать об интересных фактах из истории «города, остановившего море», о выдающихся людях, в том числе знаменитых творцах, которые вдохновлялись удивительной атмосферой Юрьевца, о событиях, которые пройдут ближайшим – юбилейным – летом.