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Начал работать официальный сайт проекта «Юрьевец-800», посвященный знаменательному юбилею старейшего малого города Ивановской области

Начал работать официальный сайт проекта «Юрьевец-800», посвященный знаменательному юбилею старейшего малого города Ивановской области

<p> На <a href="https://yurevets800.tilda.ws/yurevets-pravoslavniy">сайте проекта «Юрьевец-800»</a> можно узнать об интересных фактах из истории «города, остановившего море», о выдающихся людях, в том числе знаменитых творцах, которые вдохновлялись удивительной атмосферой Юрьевца, о событиях, которые пройдут ближайшим – юбилейным – летом.

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