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Жена капитана «Спартака» Зобнина объявила о разводе

Жена капитана «Спартака» Зобнина объявила о разводе

Рамина Зобнина, жена капитана «Спартака» Романа Зобнина объявила о разводе. Женщина опубликовала видео, на котором она запечатлена на фоне дорогой машины, с надписью: «Тяжёлый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь».

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