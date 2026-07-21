Жена капитана «Спартака» Зобнина объявила о разводе

Рамина Зобнина, жена капитана «Спартака» Романа Зобнина объявила о разводе. Женщина опубликовала видео, на котором она запечатлена на фоне дорогой машины, с надписью: «Тяжёлый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии