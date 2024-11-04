Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Быков* он же Зильбертруд,встал на защиту мигрантов: "Вы черви, а не дети небес"

Быков* он же Зильбертруд,встал на защиту мигрантов: "Вы черви, а не дети небес"

  Что же нам делать с людьми, проклявшими родную землю? В  своём   последнем   "Бесогоне"   уважаемый Н.

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Комментарии
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Леонид Руси
Это у жидов не считается позором и даже приветствуется. Он же выполняет миссию внутреннего врага и агента влияния...
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16 час.
Руслан Богомолов
&quot;Очередная утопия&quot;
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16 час.
ИВ
Иван Вакула
Зильбертруды, это перевёртыши, их не вывести никаким хлорофосом, они везде, а этот тип ещё преподавал в школе, он мог воспитывать молодь на каких примерах.
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11 час.

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