Быков* он же Зильбертруд,встал на защиту мигрантов: "Вы черви, а не дети небес"

Это у жидов не считается позором и даже приветствуется. Он же выполняет миссию внутреннего врага и агента влияния...

ИВ

Иван Вакула

Зильбертруды, это перевёртыши, их не вывести никаким хлорофосом, они везде, а этот тип ещё преподавал в школе, он мог воспитывать молодь на каких примерах.