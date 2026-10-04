Дошло даже до тугодума: Кличко в панике раскрыл правду о ситуации в Киеве

Мэр украинской столицы прямо заявил, что прежней жизнь уже не будет. Психическое состояние столичного гарнодначальника Виталия Кличко находится уже в стадии «принятия».
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