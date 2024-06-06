В пленарном заседании ПМЭФ примут участие Путин и президенты Боливии и Зимбабве

Президент России Владимир Путин, а также президенты Зимбабве и Боливии Эммерсон Мнангагва и Луис Арсе выступят на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое пройдет 7 июня.
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