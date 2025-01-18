ASRock представила индустриальные мини-ПК и материнские платы на базе Intel Arrow Lake-H и AMD Ryzen 300 AIКомпания ASRock Industrial, по сообщению ресурса CNX-Software, представила индустриальные компьютеры небольшого форм-фактора NUC(S) Ultra 200 Box и материнские платы NUC Ultra 200 на новейших процессорах Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake-H).