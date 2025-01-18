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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ASRock представила индустриальные мини-ПК и материнские платы на базе Intel Arrow Lake...

ASRock представила индустриальные мини-ПК и материнские платы на базе Intel Arrow Lake...

ASRock представила индустриальные мини-ПК и материнские платы на базе Intel Arrow Lake-H и AMD Ryzen 300 AIКомпания ASRock Industrial, по сообщению ресурса CNX-Software, представила индустриальные компьютеры небольшого форм-фактора NUC(S) Ultra 200 Box и материнские платы NUC Ultra 200 на новейших процессорах Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake-H).

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