Йоко Оно — 90

8 февраля японской художнице и вдове Джона Леннона Йоко Оно исполняется 90 лет. Она родилась в Японии, но большую часть детства ее семья перемещалась между Токио и Сан-Франциско, так как отец работал в представительстве японского банка в США.
8 февраля японской художнице и вдове Джона Леннона Йоко Оно исполняется 90 лет. Она родилась в Японии, но большую часть детства ее семья перемещалась между Токио и Сан-Франциско, так как отец работал в представительстве японского банка в США.
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