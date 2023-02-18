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Йоко Оно — 90

Йоко Оно — 90

8 февраля японской художнице и вдове Джона Леннона Йоко Оно исполняется 90 лет. Она родилась в Японии, но большую часть детства ее семья перемещалась между Токио и Сан-Франциско, так как отец работал в представительстве японского банка в США.

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