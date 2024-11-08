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Молдавские пирожки без дрожжей, яиц и масла. Сказочно вкусно: теста мало, начинки много

Молдавские пирожки без дрожжей, яиц и масла. Сказочно вкусно: теста мало, начинки много

Молдавские пирожки представляют собой яркий пример традиционного кулинарного искусства Молдовы. Это блюдо, неотъемлемая часть молдавской кухни, восходит к глубокой древности и сочетает в себе богатое наследие местных традиций.

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