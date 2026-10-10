👨⚕️ «Пси» без страха: Почему не стоит бояться обращаться к психотерапевту Каждый случай, связанный с психическим здоровьем, уникален и требует индивидуального подхода, рассказал главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава Крыма Владимир Строевский.
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