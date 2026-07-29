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Путин установил численность ВС России в количестве 2,426 млн человек

Путин установил численность ВС России в количестве 2,426 млн человек

Штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ увеличили на 25 тыс. человек. Соответствующий указ 27 июля подписал президент России Владимир Путин.

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