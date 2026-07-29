Путин установил численность ВС России в количестве 2,426 млн человек

Штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ увеличили на 25 тыс. человек. Соответствующий указ 27 июля подписал президент России Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Одессе – блэкаут, Киев на очереди. Аналитики усомнились в потерях. В Польше горят военные заводы. СВОдки с фронта
- Катастрофа под Краматорском: Русские РЭБ очищают небо Украины от сигналов «Старлинка», делая ВСУ «оголенными»
- Крутил-вертел запутать хотел: Эрдогану не удалось уговорить Путина на новую «зерновую сделку»
Свежие комментарии