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ФМБА: у Crocus City Hall работают реаниматологи, хирурги и психологи

ФМБА: у Crocus City Hall работают реаниматологи, хирурги и психологи

На месте теракта в Crocus City Hall продолжают работать десятки врачей. В составе оперштаба работают в том числе бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

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