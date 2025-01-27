Главой ведомства поручен доклад в связи с публикацией о нарушении трудовых прав жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Внимание Александра Ивановича Бастрыкина обращено на публикацию социальных медиа, в которой сообщается, что в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры работодатель-мигрант обманул наемных рабочих и не выплатил им заработную плату.
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