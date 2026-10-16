Час дополнительной работы стоит оценивать на 30–50% дороже, чем на основном месте. Такой ориентир предложила директор по развитию социальных проектов СК «Росгосстрах Жизнь» Элли Долганова, сообщает Газета.
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