Ответ на пост «Starlink решил главную проблему широкополосного спутникового интернета»

StarLink объявляет о более чем 2 миллионах подписчиков, статье WSJ и новом тарифном плане Статья Satellitetoday пишет: Число подписчиков Starlink официально превысило 2 миллиона, сообщила SpaceX 23 сентября.
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