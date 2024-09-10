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Программное обновление Apple AirPods Pro 2 позволит наушникам выступать в роли слух...

Программное обновление Apple AirPods Pro 2 позволит наушникам выступать в роли слух...

Программное обновление Apple AirPods Pro 2 позволит наушникам выступать в роли слухового аппаратаВчерашняя презентация Apple поведала не только о выходе семейства беспроводных наушников AirPods 4 и накладных AirPods Max, но и готовящихся обновлениях для AirPods Pro 2.

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