Программное обновление Apple AirPods Pro 2 позволит наушникам выступать в роли слух...

Программное обновление Apple AirPods Pro 2 позволит наушникам выступать в роли слухового аппаратаВчерашняя презентация Apple поведала не только о выходе семейства беспроводных наушников AirPods 4 и накладных AirPods Max, но и готовящихся обновлениях для AirPods Pro 2.