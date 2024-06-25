Как сохранить прохладу в доме без кондиционера: простые и эффективные способы Ольга ВайленкоВ условиях средней полосы России, где лето приходит с переменчивыми температурами, установка кондиционеров не всегда оправдана из-за их высокой стоимости и нечастого использования.
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