Зарубежная пресса: Зеленский готовится отправиться в Ватикан менее чем через две недели после сообщений о мирной инициативе папы римского

Зарубежная пресса пишет о том, что президент Украины готовится отправиться в Ватикан. По данным издания «Аль Арабия», ссылающегося на дипломатические источники в Риме, Зеленский приглашён на приём к папе римскому Франциску в субботу 13 мая.