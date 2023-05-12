Зарубежная пресса: Зеленский готовится отправиться в Ватикан менее чем через две недели после сообщений о мирной инициативе папы римского

Зарубежная пресса пишет о том, что президент Украины готовится отправиться в Ватикан. По данным издания «Аль Арабия», ссылающегося на дипломатические источники в Риме, Зеленский приглашён на приём к папе римскому Франциску в субботу 13 мая.
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