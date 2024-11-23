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Царьград

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В Перми начали угрожать школам через Telegram

В Перми начали угрожать школам через Telegram

В Перми обнаружен Telegram-канал, где публикуются угрозы нападения на местные школы.Жители Перми встревожены сообщениями о появлении в Telegram-канале угроз, связанных с нападениями на школы.

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