В Крыму украинец получил 15 лет колонии за насилие над падчерицей

Ленинский районный суд Крыма вынес приговор 67-летнему гражданину Украины, обвиняемому в ряде преступлений, предусмотренных уголовным законодательством (изнасилование с применением насилия и угрозы его применения в отношении несовершеннолетней, а также иные сексуальные действия с угрозой насилия).