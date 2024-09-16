В Крыму украинец получил 15 лет колонии за насилие над падчерицей

Ленинский районный суд Крыма вынес приговор 67-летнему гражданину Украины, обвиняемому в ряде преступлений, предусмотренных уголовным законодательством (изнасилование с применением насилия и угрозы его применения в отношении несовершеннолетней, а также иные сексуальные действия с угрозой насилия).
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