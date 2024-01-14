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Мумии инопланетян из Перу оказались подделкой

Мумии инопланетян из Перу оказались подделкой

Скриншот видео Судебно-медицинские эксперты опровергли внеземное происхождение фигурок из Перу, которых пытались выдать за мумии инопланетян, сообщило в воскресенье, 13 января, агентство Associated Press.

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