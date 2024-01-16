Врач Павлова развеяла миф об омолаживающих свойствах костного бульона

Кандидат медицинских наук врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что утверждение о том, что костный бульон способен омолаживать кожу, а также полезен для лечения суставов и наращивания мышечной массы, не более чем заблуждение.
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