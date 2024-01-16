RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна
    Ну, и что они могут  сделать в этом случае? Если бы могли, уже сделали.. А вот с поставками надо разобраться и не доп...Макрон заявил, чт...
  • Эльдар Алиев
    Животные в клетку домойПятеро из шести н...
  • Алекс Поручик
    Можно не вешать, можно расстрелять.МИД России: Киев ...

Врач Павлова развеяла миф об омолаживающих свойствах костного бульона

Врач Павлова развеяла миф об омолаживающих свойствах костного бульона

Кандидат медицинских наук врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что утверждение о том, что костный бульон способен омолаживать кожу, а также полезен для лечения суставов и наращивания мышечной массы, не более чем заблуждение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх