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Японский автопроизводитель раскрыл планы

Японский автопроизводитель раскрыл планы

﻿﻿Являясь «младшим братом» в альянсе с Renault и Nissan, Mitsubishi намерена использовать как собственные, так и партнерские разработки при переходе на производство исключительно «зеленых» автомобилей — электромобилей и «гибридов».

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