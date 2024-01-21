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«Вашингтон» с Овечкиным всухую проиграл «Сент-Луису», Бучневич отдал голевую передачу

«Вашингтон» с Овечкиным всухую проиграл «Сент-Луису», Бучневич отдал голевую передачу

В чемпионате НХЛ «Сент-Луис» на своей площадке добился победы над «Вашингтоном» — 3:0. Александр Овечкин провел на льду наибольшее количество времени среди нападающих «Вашингтона» — 21 минуту 45 секунд, но впервые с начала года не отметился результативными действиями.

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