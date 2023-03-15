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Гавриков против «Айлендерс»: 2 передачи, 2 блока и «+2» за 17:41. У него 4 очка и «+7» в 6 играх за «Кингс»

Гавриков против «Айлендерс»: 2 передачи, 2 блока и «+2» за 17:41. У него 4 очка и «+7» в 6 играх за «Кингс»

Владислав Гавриков сделал 2 результативные передачи в матче с «Айлендерс». «Лос-Анджелес» обыграл клуб с Лонг-Айленда (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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