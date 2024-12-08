Депутат Рады Дубинский: Трамп унизил Зеленского, раскрыв потери ВСУ

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп унизил украинского лидера Владимира Зеленского после их встречи в Париже, раскрыв информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией.
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