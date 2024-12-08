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Депутат Рады Дубинский: Трамп унизил Зеленского, раскрыв потери ВСУ

Депутат Рады Дубинский: Трамп унизил Зеленского, раскрыв потери ВСУ

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп унизил украинского лидера Владимира Зеленского после их встречи в Париже, раскрыв информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
..Туфтагон – пропаганды недоразвитого-гниды-фашиста-Зеленского…… !!! В реальности на Украине погибло с 2014 года – более 2 000 000 человек! ..А инвалидов на Украине – исчисляется миллионами… С 1991 года, когда на Украине жило около 53 миллионов человек уже осталось – МЕНЕЕ 17 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК….
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