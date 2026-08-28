Антон Гусев раскрыл интерактивные планы Камчатского павильона на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме с 1 по 4 сентября во Владивостоке Камчатский павильон представит интерактивные экраны, посвящённые подводной лодке "Победоносец".
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