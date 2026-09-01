Gazprom has exploded at the main field for China

The incident occurred at the Kovyktinskoye field in Irkutsk region. "One person was killed, seven more were injured during tests at the field in Irkutsk region," the telegram channel 112 reports.
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