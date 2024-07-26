Звезды спорта в политике: опыт Евгения Селиверстова, заместителя ректора Московского государственного университета

На очередном "Молодежном политическом ринге", прошедшем в Братееве, заместитель начальника Московской государственной жилищной инспекции Евгений Селиверстов провел беседу с трехкратным чемпионом мира по самбо Игорем Куриным о месте спорта в политике.
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