Телеканал "КРЫМ 24"

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Глава Крыма объявил 25 апреля и 11 июля нерабочими праздничными днями

Глава Крыма объявил 25 апреля и 11 июля нерабочими праздничными днями

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил 25 апреля и 11 июля нерабочими праздничными днями в связи с празднованием Пасхи Христовой и Курбан-байрама.

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