Депутаты ознакомились с ходом реконструкции Нижегородской станции аэрации

8 ноября 2023 года депутаты городской Думы Нижнего Новгорода посетили Нижегородскую станцию аэрации, где в настоящее время проходит реконструкция в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».
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