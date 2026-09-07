АдГ побеждает в Саксонии Анхальт

На выборах в Саксонии Анхальте с разгромным результатом победила "Альтернатива для Германии" набравшая почти 44% голосов.
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