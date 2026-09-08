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Сонмнолог Бузунов объяснил, что пожилые люди страдают бессонницей из-за изменения режима после выхода на пенсию

Сонмнолог Бузунов объяснил, что пожилые люди страдают бессонницей из-за изменения режима после выхода на пенсию

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов объяснил aif.ru , что проблема плохого сна у пожилых людей часто возникает не из-за старения, а из-за изменения распорядка дня после выхода на пенсию.

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