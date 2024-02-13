В Геленджике суд  заочно арестовал сбежавшего за границу застройщика

В Геленджике суд заочно арестовал сбежавшего за границу застройщикаВ Геленджике завершили расследование уголовного дела по крупному мошенничеству, совершённому под предлогом строительства многоквартирного жилого дома в центре города.
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