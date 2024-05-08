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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 9 мая в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 9 мая в Крыму

ВЫСТАВКА Крымский этнографический музей (Симферополь, ул Пушкина, д 18) «С Днем Победы» 6+ 9 мая, 11:00-20:00 Вниманию посетителей представлены поздравительные открытки советского и российского производства середины ХХ–начала ХХI века из музейной коллекции, посвященные празднику–9 мая.

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