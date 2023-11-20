Тимоти Шаламе из “Дюны” посетил студию Kojima Productions Хидео Кодзима всегда рад п...

Тимоти Шаламе из “Дюны” посетил студию Kojima ProductionsХидео Кодзима всегда рад поделиться своими впечатлениями, когда актер или актриса посещают Kojima Productions, свою студию по разработке игр, на счету у которой уже есть Death Stranding и она вовсю разрабатывает ее продолжение.